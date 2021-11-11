16岁少男冒卖淫女 15天诈11人逾5000元

16岁中学生为了满足赌瘾在网上行骗，短短15天内，骗取11人超过5000元。

他假扮成愿意提供性服务的女郎，编出各种谎言让上钩者预先付款，甚至让对方大老远到指定的地点，要求先付款再见面，可钱到手后他就会屏蔽对方“人间蒸发”。

现年17岁的被告共面对13项控状，包括11项欺骗罪和两项抵触放贷人法令（Moneylenders Act）的罪行。他昨日认下其中四项欺骗罪，余项交由法官下判时一并考量。

去年11月15日至30日之间，被告在网上假冒称愿意提供性服务的女郎，贴上他在网上找到的美女照在网上“招生意”。

每当有人上钩，被告便会开始跟对方聊天，告知自己提供的不同服务类型与价格。

接着，被告就会以亲昵的称呼叫对方“宝贝”，开始挑逗对方，甚至会以“你不会打我的对吧”、“不要对我太暴力……好吗？”等对话。

被告一般会坚持要受害人先缴付部分或全数的钱给他，之后再屏蔽对方。被告也会给受害人某个邮政号码，让对方前往，在对方抵达后，要求对方付款再会面。结果钱一到手，被告就屏蔽对方，完全失联。

曾因蓄意伤人、纠众闹事等罪行被判21个月缓刑监视，却在接受缓刑监视开始不到两周就行骗。

主控官指出，被告曾因蓄意伤人、纠众闹事等罪行，于去年11月初被判接受21个月的缓刑监视，但却在不到两周就开始上网行骗。

为了避开侦查，被告在银行户头被冻结后，还另外开了两个新的银行户头来收钱，可见他极有可能重犯。

主控官促请法官考虑让被告接受评估，看他适合进入青年改造所或是接受缓刑监视。

被告求情称“无话可说”，但法官却说“那我有很多问题要问”。