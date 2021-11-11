少年涉割伤人颈项将被控

疑吵架暴发冲突，16岁少年涉持刀割伤另一少年颈项，明天被控。

这起伤人案发生在昨天傍晚6时30分左右，地点是榜鹅北岸通道（Northshore Drive）第421C座组屋底层。

记者今早走访现场，上述组屋底层信箱处附近的墙上与地上仍留有血迹。

目击者莫尼（32岁）受访绘述，当时在工作时听到一阵骚动，五六名男子从附近的一座组屋冲了出来，追着另一名男子，一路追到有盖走道，最后在上述信箱处附近停下。

“期间有一名女子站在附近，不过不知道发生什么事。”

不久后，他又看到两名女子与三名男子从上述组屋楼下走出，其中一名黑衣服男子似乎受伤。

“他用手捂着颈项，事后被送院。”

警方迅速到场，并在组屋周围拉起了警戒线。

警方今午发文告表示，当时接获通报，指六人涉非法聚集以及持械重伤他人。

文告披露，这群人当中，两人起了争执，一名男子被另一人用刀攻击，颈项有撕裂伤势，随后被送往医院救治。其余人则在警方到场前逃离现场。

民防部队受询证实，一人被送往邱德拔医院。

伤人后逃逸，6人6小时内被捕。

文告揭露，警方跟进调查，以及调阅警方电眼，在6小时内确定涉及的上述六人的身份，将之逮捕。

16岁少年明天将在使用武器蓄意导致他人重伤罪名下被控上庭，其余五人在非法聚会罪名下被捕。

调查工作进行中。