陈诗桦黄琳芷在保龄球世锦赛为新加坡锁定奖牌

（早报讯）新加坡保龄球女将在2021年迪拜世界保龄球锦标赛（IBF Super World Championships）表现出色，陈诗桦（Cherie）和队友黄琳芷在携手晋级女子个人赛半决赛，为我国锁定一枚奖牌。

陈诗桦接受《联合早报》采访时说：“这样的比赛形式非常有挑战性，我很高兴能够进入半决赛。我非常期待半决赛，会努力做到最好!”

这场比赛在迪拜国际保龄球中心举行，陈诗桦和黄琳芷昨天（11月10日）晚上在复赛打败来自马来西亚和美国的劲敌。32岁的黄琳芷以258比236击败马来西亚的纳塔莎，而陈诗桦则以254比211淘汰上届冠军丹妮尔。

与她们一同晋级半决赛的还有加拿大的萨拉·克拉森以及危地马拉的索菲亚·罗德里格斯，半决赛将在明天下午（新加坡时间）开打，决赛也会在同一天稍晚时进行。

陈诗桦和黄琳芷今天将与伊莉雅以及梁蕙芬出战三人赛。根据比赛规则，当局允许每场比赛结束后进行替换，因此可以在三人赛报名四名选手。除了这四位女将，新加坡保龄球队也派出谢睿恒、王炜雄、梁哲銘和谢宇昇征战三人赛，比赛将在这里进行直播。

这项保龄球世锦赛将从本月6日举办至15日，比赛项目有个人赛、双人赛、三人赛、团体赛以及混合赛。

今年是陈诗桦的丰收年，已33岁的她在两个月前的美国女子保龄球公开赛赢得高手赛亚军，并获得5万美元（约6万7700新元）的奖金。新加坡女队过去在保龄球世锦赛成绩显著，陈诗桦在2019年女子世锦赛高手赛夺冠，黄琳芷则在2017年世锦赛获得女子高手赛冠军，她当年和梁蕙芬还有陈诗桦还斩获了团体赛亚军。