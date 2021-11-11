明年起 政府与新捷运共同承担滨海市区线的车资收入风险

（早报讯）地铁营运持续蒙受巨额亏损令人关注，滨海市区线将改用第二版本的新地铁融资框架，由政府与业者新捷运共同承担车资收入风险，减少商业波动以及冠病疫情造成的影响。

陆路交通管理局今午（11月11日）发文告说，当局和新捷运已完成市区线新地铁融资框架（New Rail Financing Framework，简称NRFF）的检讨工作。为了继续以财务上可持续的方式为乘客提供可靠的列车服务，这条地铁线将从明年起转至第二版本的NRFF下经营。

NRFF于2010年推出，由政府持有地铁营运资产和基础设施的拥有权，并以出租的方式让地铁业者提供服务。市区线是首个在该框架下营运的地铁线，新捷运每年得支付一笔固定的执照费给政府。

陆交局后来调整框架，推出第二版本的NRFF，改由政府和业者共同承担车资收入风险，减少商业波动。南北与东西线、环线和东北线已在新版本的NRFF下经营。

当局指出，地铁业者的营运环境在过去10年出现巨大变化，随着地铁网络扩大、可靠性标准更高，运营成本也跟着增加。“再加上冠病疫情期间乘客量骤减，以及灵活工作安排影响到出行习惯，陆交局和新捷运检讨了市区线的NRFF安排，调整政府和业者须承担的风险。”

陆交局会颁发铁路执照给新捷运地铁，允许该业者在第二版本的NRFF下经营市区线、东北线和盛港轻轨线。根据协议，执照有效期为11年。