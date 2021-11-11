职总为感染冠病自由业者和自雇人士提供多达200元补助

（早报讯）自由业者和自雇人士，如果在今年10月11日和12月31日之间确诊染上冠病，将能够申请全国职工总会提供的一次过补助，补助额将取决于会员的隔离天数以及所属的协会，最多可获200元。

职总秘书长黄志明周四（11月11日）下午在面簿贴文做出这项宣布时说，他目睹自由业者的生计受到冠病疫情冲击，而生活何时能够恢复正常也充满了不确定因素，他理解这让人感到焦虑。

他对自由业者说：“自从去年年初以来，你们就面对着艰难的时期，但在日常工作中，你们又表现出极大的毅力和韧性……为了表达我们的支持，如果你在10月11日和12月31日之前冠病检测呈阳，就可以申请一次过的补助，最多可获得200元。”

有意申请补助者，必须在9月30日之前成为职总自由业者和自雇人士（U FSE）、全国私人出租车司机协会(NPHVA)、全国德士师傅协会(NTA)、全国导师与教练协会(NICA)、全国配送人员协会（NDCA）以及音像与创意专业人士协会（VICPA）的缴费会员，并在检测呈阳的30天内提交申请。

黄志明也说，他希望这个临时补助能够帮助自由业者和自雇人士，如果他们在申请方面需要帮助，可以通过面簿页面联系U FSE团队或者相应的协会。