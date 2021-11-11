汇丰银行推出2亿元基金支持高增长科技公司

（早报讯）新加坡汇丰银行（HSBC Singapore）将推出一个2亿美元（2.71亿新元）基金，以支持高增长科技公司。首批获支援科技公司包括本地二手车市场交易平台Carro。

根据汇丰银行周四发布文告，新设立的基金将支持企业在亚细安不断增长的数码经济中寻找商机，这些企业将来自电子商务、人工智能和自动化机器、金融科技和支付平台等行业。

文告也说，基金主要会向这些已获得战略投资者的资金，并经过创业初期的概念验证阶段（proof of concept）的企业提供贷款。

新加坡汇丰银行（HSBC）商业银行业务主管李秀怡说：“新加坡科技文化具蓬勃活力，孕育着许多寻求消费者和商业市场的数码缺口的企业。为寻求突破，这些企业需要迅速扩大规模，这包括了客户群、员工和数据能力等。该基金旨在提供专业融资，支持下一代成长型企业在东南亚的发展。”

基金首批支持的企业之一Carro，最新一轮融资取得逾10亿美元估值，是今年新晋的独角兽企业。它将利用基金提供贷款进行扩展计划。

根据谷歌（Google）、淡马锡控股（Temasek）和咨询公司贝恩（Bain）的2021年东南亚数码经济报告，东南亚数码经济销售额今年预料可突破1740亿美元（2345亿新元），并在2025年达到3600亿美元。