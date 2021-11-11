新航上半年净亏减76％至8.37亿元 因营运业绩改善和没有巨额非现金项目

（早报讯）新加坡航空公司（SIA）截至9月底集团上半年净亏同比大减75.9％至8亿3700万元，因为营运业绩改善，以及没有去年创记录的16亿3000万元的非现金项目（主要是被评估为过剩飞机的减值）。由于客运业务改善，集团上半年营收同比回弹73.0％至28亿2700万元，而集团上半年总开支则持平。

去年上半年，新航集团的净亏飙至34亿6700万元的记录高位，因连续两季净亏创纪录，集团营收受疫情重创而大跌80.4％至16亿3400万元。

新航集团今年上半年营业亏损大幅减少66.8％至6亿1900万元。

新航今天（11月11日）闭市后发布业绩表示，集团收入同比增长11亿9300万元（+73.0％）至28亿2700万元，归功于客运和货运业务的改善。

它指出，由于客运量的恢复，客运收入增长了5亿9800万元（+385.8％），部分被较弱的收益率所抵消。随着客运航班的逐步恢复，货运能力（+49.5％）和运载量（+61.6％）的增加，货运收入增至18亿7500万元（+6亿3500万元或+51.2％）的新高。强劲的货运表现反映了空运和海运的运力紧缩，以及供应链的持续中断推动了空运需求。

新航集团现财年第二季净亏同比大减约八成至4亿2760万元，相对于一年前同季的23亿4000万元创纪录季度净亏（2019财年第二季则有9450万元净利）。这与现财年第一季的4亿零900万元净亏相比，亏损环比是稍微扩大4.6％。

集团第二季营收则同比几乎倍增至15亿3200万元，相对于一年前同季的7亿8400万元营收（2019财年第二季则有42亿2200万元营收）。这与现财年第一季的12亿9500万元营收相比，营收环比是扬升18.3％。

新航今天股价涨0.55％，闭市报5.45元。