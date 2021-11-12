周五开盘可关注的股票

（早报讯）美国股市周四三大指数涨跌不一，截止收盘，道指跌0.44%，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.05%。

本地股市昨日先跌后起，新加坡海峡时报指数昨天（11月11日）闭市报3238.07点，起6.75点，涨幅0.21％。

以下是今日开盘可关注的股票。

业绩新闻：

新翔集团（SATS）截至9月底第二季转亏为盈，取得680万元净利，扭转去年同期的3320万元亏损，每股盈利0.6分。集团周五发布业绩报告，第二季营收同比上扬27.2%至2亿9390万元，主要因为货运、非旅行食品和安全服务取得增长。

星狮地产（Frasers Property）截至9月底全年净利大增超过三倍至8亿3310万元，营收增长4.6%至37亿6380万元。集团表示，来自工业和物流的强劲表现推动了净利，包括估值提高以及投资组合重新分类获得的一次过收益。集团建议派发每股2分股息。星狮地产也宣布，完成以16亿元人民币（3亿2600万元新元）把北京星狮盛阁房地产管理（Beijing Fraser Suites Real Estate Management）全面脱售给上海福庭企业管理，也完成德国和荷兰的四个房地产脱售，总额9360万欧元（1亿5090万新元）。

客运和货运业务的改善以及没再为资产作出巨额减值，新加坡航空公司（SIA）截至9月底第二季集团净亏同比大幅收窄82％至4亿2800万元，相对于一年前同季的23亿4400万元创纪录季度净亏（包括13亿3300万元的非现金减值）。

多个业务领域的表现较去年好，促使康福德高集团（ComfortDelGro）第三季净利同比上扬19.4％。康福德高昨天发布第三季业务报告，集团第三季净利同比扬升19.4％至2580万元，营收上涨7.4％至8亿8000万元。

砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）第三季可派发收入增长6.9%至2320万元，每单位派息增加13.4%至1.831分。

非业绩新闻：