香港传出饮用后伤肝 本地卫生科学局正在化验韩国饮品HemoHIM

（早报讯）韩国产品“HemoHIM艾多美焕力饮”近期传出香港民众饮用后出现肝损伤，新加坡卫生科学局目前正在化验产品，并与出产公司合作解决问题。

卫生科学局今早（11月12日）回复《联合早报》询问时说，随着香港卫生署发布对产品的警讯，卫生科学局已开始化验产品。

为防万一，出产公司韩国传销品牌艾多美（Atomy）已答应当局的要求，暂时在本地停售HemoHIM。卫生科学局也正与本地电商平台合作把受影响的产品下架。

卫生科学局指出，这款饮品自2016年被当局列为可辅助免疫系统的中成药（Chinese Proprietary Medicine）。饮品中列有常见中草药，草药根据推荐的剂量使用时，没有会伤肝的证据。

据香港媒体报道，今年4月至9月间，当地有民众在饮用这款饮品后疑似中毒并出现急性肝损伤。至少四名女子紧急送院，年龄介于42岁至72岁。她们在服用饮品14天至六个月后，出现茶色尿、黄疸（Jaundice）和呕吐等症状，经治疗后目前都已康复出院。

香港卫生署在接获通报后为饮品进行化验，证实样本中含有毒成分甲氧沙林（Methoxsalen），可能造成恶心、头痛、晕眩、疲倦等副作用，最严重可损伤肝脏。