各级保安人员 总月入每年将平均增长6.6%

（早报讯）从2022年起至2028年，各级保安人员的总月入每年平均将增长6.6％，这比2017年宣布的增幅要多出一倍。

保安劳资政事务小组（Security Tripartite Cluster，前译保安业劳资政工作小组）日前完成保安业渐进式薪金模式的检讨工作。小组今天（11月12日）上午公布最了新的建议，政府已经表示接受。

小组提呈的建议包括：从2023年开始连续六年通过渐进式薪金模式提升基本工资，同时保障从业人员的福利；加紧通过科技和技能升级来提升行业标准和生产力，鼓励更多服务购买者采用以成果为导向的合约模式（outcome-based contracting）而不是过去的以人数为导向的合约模式（headcount-based contracting）签订合同；以及减少加班时间和改善工作条件等。

保安业是在2014年10月宣布采纳渐进式薪金模式。2016年9月，警方停止为拒绝采纳渐进式薪金的保安公司更新营业执照，意味着这个模式强制实行。保安业上一次公布调薪时间表是在2017年1月，当时同样公布了六年的加薪时间表，2022年1月至2024年12月的基本工资涨幅是平均每年3％。

保安劳资政事务小组在今早的说明会上指出，2022年至2024年的基本工资涨幅将保留在每年3％，因为现有的许多保安合约是基于这个涨幅签订的。但从2024年开始，各级保安人员的总月入将逐年增加220元。

以等级最低的初级保安人员（Security Officer）为例，在最新的调整中，他们明年1月起的估算总月入约为2259元，隔一年则会增加至2585元。估算总月入包括基本薪资和加班费，加班费以每月最高的72小时计算，加班时薪则是基本薪金的1.5倍。

我国从今年1月起取消保安业的加班豁免安排，保安业者不允许安排员工每月加班超过72小时。

根据最新发布的加薪时间表，保安人员2024年开始的最低薪资将以总月入表述，届时初级保安人员的总月入将超过2600元，他们将能够和雇主讨论工作时长安排，无须通过加班赚取更高薪金。

换言之，初级保安人员每月就算不做满72小时的加班，也能赚取渐进式薪金制度下的最低月薪。到了2028年，这个群体的最低收入将达到3530年，从2024年到2028年的年复合增长率7.4％，是各级保安人员中最高的。

保安劳资政事务小组将在2025年对加薪时间表展开中期检讨。