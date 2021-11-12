本地研究：高胆固醇患者验血前可能不必饿肚子

（早报讯）本地一项研究发现，高胆固醇患者在没禁食情况下进行血脂检测，所得结果与空腹验血差异不大，这意味着日后患者在检测前，可能无须禁食至少8小时。

负责该项研究的新加坡保健服务集团综合诊疗所，准备在年底，让7万至8万名前往该集团旗下8家综合诊疗所看诊的高胆固醇患者，验血前不必禁食。

换言之，患者日后可吃了早餐后才验血，但仍应避免摄取酒精及大量油炸食物。

新保集团综合诊疗所研究主任陈业川教授今天在线上记者会指出，绝大多数患者日后可在方便自己的时段做检测，这样就不会饿着肚子不舒服，实验室早上也不会那么赶。

该集团旗下两家位于白沙及榜鹅的综合诊疗所，为470名年龄21岁以上，患有高胆固醇和第二型糖尿病，及正在服用降低胆固醇他汀类药物的患者进行实验，每名患者分隔2个星期进行2次血脂检测，其中一次空腹（至少禁食8小时）验血，另一次则正常饮食后再检测。

研究结果显示，不论有没禁食，患者血液中的总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）及低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）数值差异不大，不同之处是没禁食者的甘油三酯（TG）数值稍高。鉴于数值变化不大，患者空腹与否，对医生使用他汀类药物的治疗方案也不会造成影响。

LDL-C又称坏胆固醇，过高的坏胆固醇会提高心脏病或中风风险；HDL-C则是好胆固醇，它能将胆固醇自血管转移到肝脏分解代谢。

470名患者中有6人或1.28%因未禁食，造成甘油三酯数值过高，进而导致无法准确检测坏胆固醇数值。

询及要如何确认一名患者不用禁食即可验血，新保集团综合诊疗所家庭医学顾问与心血管疾病工作组临床主任潘光恩医生说，会以患者甘油三酯（TG）数值为参考，超过一定的数值，医生将建议空腹验血。

新保集团旗下8家综合诊疗所从2018年至2020年，接诊逾7万3000名糖尿病患者和14万4000名高胆固醇患者。近年这两类患者人数有增加趋势，且当中许多患者患有不止一种慢性疾病。