TOC主编许渊臣和投稿人 刑事诽谤罪成

（早报讯）被指分别刊登和撰写有损新加坡内阁成员声誉，而面对刑事诽谤罪的时政网站“网络公民”（The Online Citizen，简称TOC）主编许渊臣和投稿人迪科斯塔，今早被国家法院裁定罪名成立。

迪科斯塔（38岁）也因擅用友人沈伟力（译音）的个人电邮账户，向TOC发电邮投稿，抵触一项触犯滥用电脑法令的罪名。

黄炳鸿法官也判迪科斯塔上述罪成，把案展至下个月23日，让律师求情，再判刑。

迪科斯塔是于2018年9月4日，利用沈伟力的电邮账户，向TOC投稿，标题为“谢健平面簿贴文的启示”。

电邮被指含有诽谤性内容，指责“最高级别官员贪污”，有损内阁成员声誉。

许渊臣因刊登上述文章，与迪科斯塔同样面对一项刑事诽谤罪名。两人都不认罪，分别聘律师朱正熙和拉维抗辩。

TOC由于不断明确地拒绝对资金来源保持透明，并且拒绝提供所需信息以全面遵照广播法令及相关执照要求，资讯通信媒体发展局决定取消它的类别执照（class license）。

类别执照取消是于上月15日生效。TOC若在无执照的情况下运营任何须获执照的广播服务，将属违法。

这不是许渊臣首次因为刊登诽谤性内容的文章而惹官非。

2019年8月15日，TOC在网站刊登《总理夫人何晶奇怪地分享了一篇与家人断绝关系的文章》，结果他与文章作者—马来西亚籍作者鲁巴星妮遭李显龙总理起诉诽谤。

今年9月，高庭裁定总理胜诉并可获得21万元赔偿，上个月再下令许渊臣赔偿总理逾8万元的讼费与堂费。