纪念碑前玩滑板 洋汉判罚4000元

年轻男子在日据时期死难人民纪念碑玩无船水上滑板，今早承认一项触犯保存古迹法令的罪名后被判罚款4000元，成为首名在这个罪名下被判刑的人。

史蒂芬（Stephan Kovalkov，25岁）今早通过代表律师声称，他的初衷只是想通过拍摄水上滑板视频，将新加坡的地标介绍给全世界的所有水上滑板爱好者，没有任何恶意甚至不敬的念头。

根据案情，他今年7月17日傍晚约了四名朋友一起到市区一带，寻找可以玩水上滑板的地方，后来选择了美芝路的日据时期死难人民纪念碑（Civilian War Memorial）。

到达后，他在纪念碑的水池旁设立了用来拉滑板的机械滑轮，并要其中一名女性朋友帮他操作滑轮，在水池汤内共滑行了五次。

庭上播放被告玩滑板的视频。主控官指出，被告在滑行的过程中还做了不少滑板动作，例如用滑板撞向纪念碑后反弹回水面。

调查发现其他四名朋友并没有参与玩水上滑板的举动，因此只有被告被控。

视频上网后引起民众的挞伐，纷纷谴责被告的行为，有人在隔天报了警。

新加坡中华总商会事后发出文告指出，事件凸显了持续推动国民教育的重要性，尤其针对年轻一代的国民，加强他们对于先辈曾遭受的苦难的了解。

主控官指出，被告是至今唯一在触犯保存古迹法令下被控及定罪的人。