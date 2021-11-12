冒用侄女防疫器多次进公共场所 女郎被控

女子与确诊病患有过亲密接触后却没有自我隔离，在检测结果出炉前多次冒用侄女的合力追踪便携器登记进入不同的公共场所，今早被控冒充他人行骗。

根据控状，被告陈秀心（音译）在今年4月30日傍晚7时50分，使用侄女的合力追踪便携器登录SafeEntry，进入波东巴西的博雅中心（The Poiz Centre）。

短短两天后，被告于5月2日下午5时17分和5时45分，分别在滨海艺术中心图书馆和滨海广场以同样方式登记入场。

根据警方文告，当局在9月3日接获通报指一名女子在上述两天内，三次使用家人的合力追踪便携器，冒充他人进入公共场所，因此逮捕她。

警方透露，被告因早前曾与确诊病患有过亲密接触，正在等待聚合酶链式反应（PCR）检测结果。此外，被告的公司也明确指示她在相关的时间段留在家中自我隔离。

被告今早被控触犯刑事法典419条文（冒充他人欺骗），一旦罪成可被判监长达五年，或罚款，或两者兼施。

被告上庭时表示打算申请法律援助。案件展期至下月2日，被告在此期间将以3000元保释在外。

警方警告疫情当下，当局严肃看待此类不负责任的行为。

警方在文告中提醒，遵循安全管理措施是所有人的社会责任，公众必须严肃看待并严格遵守。