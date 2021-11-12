王瑞杰：应对未来不明朗局势 需要更强大的全球领导力

（早报讯）冠病疫情暴发初期，各国之间欠缺协调，凸显了全球领导力的不足。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说，地缘政治竞争导致紧张局势升温、全球化的共识也不断减退，在全球秩序面临压力之际，国际社会迫切需要弥合全球领导力的缺口。

他今天（11月12日）在第12届财新峰会的新加坡分会场发表主旨演讲时说，应对冠病和气候变化等全球挑战，仰赖全球领导力。他也从3“P”出发——伙伴关系（Partnership）、投资于民（People）和爱护地球（Planet），阐述国际社会应如何加强合作，发挥更强大的领导力。

第12届财新峰会今年以线上线下的模式在北京和新加坡同步举行。王瑞杰说，在疫情后的复苏阶段，必须为全球经济合作寻找新的契机，奠定新的基石。

贸易是经济一体化的命脉。他以《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）为例说，即使没有全面的全球协议，各国仍能够通过与志同道合的伙伴制定自由贸易协定，减少关税壁垒和推动投资流动，强化多边贸易体系。

数码合作是建立全球伙伴关系的另一基石。王瑞杰说，加强数码经济一体化的方式之一，是与关键伙伴缔结数码经济协定，制定促进数码贸易的规则。新加坡就同智利和新西兰签订了首个《数码经济伙伴协定》（DEPA）。

王瑞杰说：“这些框架可作为基石，打造更广泛的全球经济伙伴关系。其意并非排除竞争，而贵在开放、包容的心态，期许未来不断有更多志同道合的伙伴加入。因此，我很高兴一些经济体，包括中国，已经申请或表示有意加入CPTPP和DEPA。”

与此同时，要为更大程度的经济一体化争取到必要支持，各国也必须投资于民，先确保人民能受益于全球化进程。

王瑞杰说，各国正在寻求新方式，重新分配全球化所得利益。但他认为，纯粹的重新分配是一场零和博弈。各国若能致力于扩大经济大饼，推动企业转型和投资于各年龄层的人民，将能更好地把握全球化的机遇。这种让企业和员工都能获益的双赢模式，才是全球化真正的好处。

但他强调，投资在企业和人民，需要强大的全球领导力。王瑞杰说：“我们需要投资多年才能看到回报。但如果各国无法进行这些投资，我们就无法为全球化注入新活力，国际环境会因此变得更糟。”

应对气候变化也需要各国领导人持续展现更果断的领导力。

联合国气候变化大会（COP26）目前在苏格兰格拉斯哥召开，中美星期三（10日）达成了强化气候行动联合宣言。王瑞杰说，这令人鼓舞，也释放强烈信号，即世界最大的两个经济体愿意放下分歧，领导全球一同应对气候危机。

新加坡方面，正在检讨2023年后的碳税水平和未来趋势。王瑞杰坦言，增加碳税，短期内将让家庭和企业承受成本上升的压力，影响生活费和企业竞争力，但这是必要的，以便为所有人创造更可持续的未来。