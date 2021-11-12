以新人工智能数据处理系统 实时识别可疑船只

（早报讯）新加坡海军部队、警察海岸卫队、新加坡海事及港务管理局、移民与关卡局、警察部队以及民防部队，预计明年中将开始使用新的人工智能数据处理系统，以实时识别新加坡沿岸有可能造成威胁的船只，确保我国海域更为安全。

于2011年成立的新加坡海事危机中心今年迈入第10个年头，中心今早也推出这套“下一代实况理解系统”（next generation sense-making system），利用大数据和数据分析来实时侦察海上威胁。

该系统通过连接上述海事保安机构（MARSEC agencies）的数据库，以及使用从航运业利益相关者收集到的信息，实时地侦察和标记出行为异常的船只。

透过海事危机中心、国防科技局与国防科技研究院的合作，系统利用数据进行分析，把对评估威胁后所收集到的资料与海事保安机构分享，以便采取相应应对措施。

国家海事全分析团司长刘泉炜上校（46岁）受访时说：“由于系统能提供自动化的数据，并实时进行分析，侦察海上威胁所需的时间加快了10倍，从之前的几小时缩减至几分钟。”

实况理解系统也在从本月8日至今天（11月12日）举行的2021年“浪峰”（Highcrest）海事反恐演习中进行试验。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤今早（11月12日）在新加坡号—樟宜海军基地，观摩这场反恐演。

他接受媒体采访时说：“安全机构已能应对疫情，像是新加坡海事危机中心有警察海岸卫队、移民与关卡局、海事及港务管理局等机构的密切合作。疫情并未对海事危机中心和其他安全机构的作战准备带来影响。”

他也说，应对恐怖威胁向来不易，随着新威胁的出现，我国需要有新的应对方式，例如推出实况理解系统。

今年的“浪峰”海事反恐演习着重于透过应对高强度威胁情境，训练各参与部门的协作能力。此情境是船只被劫持以发动“浮动炸弹”，试图攻击沿海设施。

本次演习共动员了超过450名来自新加坡海军部队、警察海岸卫队、新加坡海事及港务管理局、移民与关卡局，以及民防部队的成员。空军部队和特别行动部队成员也参与这次的演习。