新航至明年3月底将接收八架波音737-8 MAX飞机

（早报讯）新加坡航空公司（SIA）在截至明年3月底2021/22财年下半年将接收的八架波音737-8 MAX飞机，其中一架将在明年3月底之前投入服务，其余将在2022/23财年投入服务。

新航今天（11月12日星期五）举行媒体/分析师业绩汇报会并透露了这个消息。新航在5月间已确定要在2021/22财年接收这八架波音737-8 MAX飞机，但当时我国还未解除该款客机的禁飞令，有市场观察者猜测新航计划让这八架客机全部在明年3月底前投入服务。

新加坡民航局（CAAS）刚于两个月前重新允许波音的737 MAX客机在新加坡起降。这相信是该局对这款客机接近两年半的禁飞令解除至今，新航第一次透露它还未接收的八架波音737-8 MAX飞机预期的投入服务时间（财年）。

波音737-8 MAX属于新一代飞机，新航目前已有六架波音737-8 MAX飞机（原本是胜安航空（SilkAir）的客机）。

新航向来以维持全球最年轻机队之一为荣，它的机队平均机龄目前是6年1个月。波音737-8 MAX窄体客机也以燃油效率见称。新航承诺实现2050年净零排放目标，年轻机队和高燃油效率的飞机是它实现净零目标的重要途径。

新航集团今天也下修资本开销预测，集团截至明年3月底2021/22财年的资本开销预期将为39亿元，它上次的预测是40亿元。

新航今天股价跌2.02％，闭市报5.34元。