陈诗桦黄琳芷会师保龄球世锦赛决赛

（早报讯）新加坡保龄球女将陈诗桦（Cherie）和队友黄琳芷在昨晚的2021年迪拜世界保龄球锦标赛（IBF Super World Championships）女子个人赛半决赛上先后击败对手，进入决赛。

在第一场女子个人半决赛，陈诗桦以246比193击败加拿大球员萨拉·克拉森。两人在首四栏的表现同出一辙，都是第一栏补中，接下来三栏全倒。不过到了第五栏，两人的差距开始拉开，萨拉补中，陈诗桦则继续全倒。

第七栏比赛，萨拉的第一个球只能击倒八瓶，第二球则只能击倒一个，未能完成补中。此外在第八栏，萨拉的第一球更是打出了分瓶，第二球只能击倒一瓶，这两栏令比赛分出了胜负。陈诗桦虽然在这两栏比赛也未能打出全倒，却都能完成补中，两人的瓶分从此拉开差距，萨拉已经无望追赶。

陈诗桦在这次比赛之前一直保持着非常好的状态，两个月前在美国女子保龄球公开赛赢得高手赛亚军，并获得5万美元（约6万7700新元）的奖金。此外，她也在复赛上淘汰了上届冠军丹妮尔。

黄琳芷在第二场半决赛以216比203瓶分险胜危地马拉的索菲亚·罗德里格斯，与陈诗桦会师决赛。

女子个人赛决赛在新加坡时间今天凌晨12点30分开打，预计在凌晨两点结束。

除了闯入女子个人赛决赛，陈诗桦和黄琳芷也携队友梁蕙芬打入了三人赛半决赛，肯定至少有铜牌进账。三人赛的半决赛与决赛将在明天进行。除了陈诗桦、黄琳芷与梁蕙芬，新加坡三人队还包括伊莉雅。根据比赛规则，当局允许每场比赛结束后进行球员替换，因此参赛队伍可在三人赛报名四名选手。

本届保龄球世锦赛从本月6日开始一直至15日在迪拜进行，比赛项目设有个人赛、双人赛、三人赛、团体赛以及混合赛。