新日合作为亚细安成员国开发 监督呈报温室气体排放系统

（早报讯）要建立有效的碳定价机制，需要一个稳固健全的制度来监督、呈报与核准各国的碳排放量。新加坡与日本将合作开发和实施一套监督与呈报温室气体排放量的系统，供亚细安成员国的工业设施使用，以提高企业呈报碳排数据的透明度。

我国永续发展与环境部长傅海燕以及日本环境部长山口壮昨天（11月12日）在格拉斯哥出席联合国第26届气候变化大会（COP26）的场边活动时，为这项“加强透明度以共建共同创新伙伴关系”（Partnership to Strengthen Transparency for Co-Innovation，简称PaSTI）计划下的合作项目，进行第二阶段的推介。随后举行闭门双边会谈。

PaSTI计划由日本环境部发起，旨在支持发展中国家以共同创新的方式利用低碳技术，加强行动的透明度，以及促进私人企业和机构等非政府组织的参与。

此合作项目由新加坡国家环境局与日本海外环境协力中心携手监督，并由日本—亚细安整合基金资助。

傅海燕在推介仪式致辞时透露，在亚细安气候变化工作小组的支持下，第一阶段已在去年7月完成。来自亚细安成员国的政府和企业代表等逾40个合作伙伴参与了需求评估，并制定实施路线图以协调区域内的监督和呈报系统。

昨天宣布的第二阶段将在此基础上，设立适用于区域的设施级监督和呈报指导方针，并透过试点项目对这些方针进行测试。若成功实施，这套方针将引导企业和设施减排，使运作更具可持续性。

傅海燕说，企业在设计和经营设施时纳入减排考量，可提升运作效率。

“为提高透明度，项目也可加入第三方核准机制，打造一个健全的监督、呈报与核准（monitoring, reporting and verification，简称MRV）系统，支持工业和经济绿化，推动全球迈向具气候韧性的低碳未来。”

傅海燕提醒，尽管本届大会有更多国家提呈更具雄心的减排承诺，但这些承诺也需要具体的实施计划支持。只有准确记录碳排放量，才能有明确的实施基础来追踪各国的减排进展。

她举例，新加坡在2019年实行碳税时，设立全国MRV制度以准确计算不同经济领域的应税碳排水平，未给企业带来呈报负担。除了举行说明会，让企业熟悉MRV需求，我国也扩大第三方核准机构的数量，使核准服务价格具竞争力。

山口壮致辞时也强调提高透明度的重要性，现在更多投资者要求企业披露气候变化相关信息，测量和披露碳排数据成了吸引投资的关键。