凯德综合商业信托6亿4070万元脱售乔治街一号50％股权

（早报讯）凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust，简称CICT）以6亿4070万元脱售它在乔治街一号（One George Street）的50％股权。

凯德商务产业信托（CapitaLand Commercial Trust，简称CCT）之前以11亿8000万元的价格将乔治街一号出售给OGS LLP，该信托在这家公司持有50％的股权。在凯德商务产业信托与凯德商用新加坡信托（CapitaLand Mall Trust，简称CMT）合并后，凯德综合商业信托吸收了这50％股权。

凯德综合商业信托昨晚发文告表示，OGS LLP将以12亿8000万元或每平方英尺约2875元的价格，将它在乔治街一号的全部股权出售给SG OGS。这个价格比今年9月底的公开市场估值高约9％。持有乔治街一号50％股权的凯德综合商业信托将获得6亿4070万元。

文告指出，SG OGS已在签署买卖协议时支付了1亿2810万元订金。余款将在交易完成时支付。

乔治街一号高23层，属于甲级办公楼，距莱佛士坊地铁站约400米，总净出租面积为44万5745平方英尺，截至今年9月底的承诺入住率为96.9％。

凯德综合商业信托昨天收报2.17元，上涨0.9％。