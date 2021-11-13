较多人出国游玩 带动旅游周边商品的需求

（早报讯）随着国际旅行逐渐恢复，本地的旅游周边商品如冬装和旅行箱的需求也开始增加，受访零售商看好生意在年底购物季回暖。

优衣库（Uniqlo）营销总监陈宝莲受访时说，自从疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划于9月启动后，该品牌的冬装销量不仅在当月增加5%，更达到去年同期水平的两倍。

她表示，所有冬装的整体销量都令人鼓舞，目前最受欢迎的商品包括Heattech保暖衣裤，以及极轻羽绒外套和大衣。

冬装品牌Coldwear的生意也有所好转，记者日前走访其位于乌节门（Orchard Gateway）的分店时发现，不少公众趁着打折季挑选商品。

不愿具名的林姓销售员（36岁）说，目前销量最高的商品是羽绒服，但面对电商业者的激烈竞争，该品牌提早在双11购物节前针对限定商品推出第二件一元购的大折扣，争取在市场中分一杯羹。

“数月前我们的顾客都是准备出国留学的学生，或要到外地公干的上班族。不过，现在有越来越多要去旅行游玩的年轻顾客，而他们会特地来买较新款时髦的服饰。”

百货公司BHG受询时也透露，旅行箱和旅行锁等旅行必备品的销量在过去两个月里增长超过六成，公司预计年底客流量将继续增加。

不少电商平台上的旅行用品也在近期大卖。Lazada发言人透露，过去两个月的相关销量同比翻倍。其中，行李收纳袋、旅行水瓶和行李标签的需求猛涨近1.5倍，甚至超过旅行箱。

钱币兑换商生意仍惨淡

不过，钱币兑换服务却乏人问津，不少商店依旧门可罗雀。

连锁钱币兑换店JC Global柜台员工罗俊杰（24岁）反映，除了客工和女佣会定期换钱汇款回乡，以及一些本地人在汇率理想时兑换美金，其余货币在过去近两年来几乎完全没有需求。

在柏龄大厦（Peninsula Plaza）经营钱币兑换店20多年的法鲁克（61岁）则说：“以往东南亚游客和客工是我们的主要客源，因此生意在冠病疫情暴发后重挫70%。虽然我国和一些欧美国家已开通VTL计划，但对我们完全没有任何正面影响。”

另一名独立钱币兑换商哈米德（55岁）也表示，目前出国旅游的本地人比入境的海外游客多，再加上疫情期间电子支付方式迅速普及，现金钞票的地位已大不如前。

“不少人因出于卫生和安全考虑，减少使用钞票，尤其是在旅游时。现在每天只有一两名顾客上门，兑换的数目也不大，我的收入只能勉强应付店租，不知未来情况会如何。”