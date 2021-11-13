明年起 樟宜机场试行使用可持续航空生物燃油

（早报讯）新加坡民航局与新加坡航空公司及淡马锡携手合作，明年起在樟宜机场试行使用可持续航空生物燃油，该试点计划预计为期一年。

民航局今天（11月13日）发文告说，已于本月10日向可持续航空生物燃油（Sustainable Aviation Fuel，简称SAF)）生产商和燃油供应商征求发展方案计划书，以制定和执行樟宜机场使用混合可持续航空生物燃料的方案。

交通部长易华仁今年8月曾透露，政府与业界伙伴已就樟宜机场使用可持续燃料的运作和商业可行性展开研究。

可持续航空燃料指的是通过废油等较清洁和可持续原料生产的飞机燃料，在使用周期内释放的碳排放量比传统燃油少80％。不过可持续燃料的价格是传统燃料的两倍到五倍。

民航局局长韩国元指出，随着航空业逐渐复苏，维持该领域的可持续性至关重要，而可持续航空燃料则是推动航空业减排的重要元素。有关试点计划将包括在本地生产、认证混合可持续航空燃料，及交付给樟宜机场使用。

新航企业策划高级副总裁利文芬表示，新航长期致力于在日常运作中减少二氧化碳排放量，此次很高兴能与民航局、淡马锡合作，一起携手迈向2050年净零排放目标。

配合第26届联合国气候变化大会（COP26），世界经济论坛“明日清洁天空联盟”日前推出了可持续航空燃料政策工具包，而新加坡是该联盟成员之一。明年起试行的可持续航空燃料计划则是呼应有关进展。

其他参与该联盟的国家包括哥斯达黎加、肯尼亚、荷兰、阿拉伯联合酋长国和英国。这些国家参与拟定可在各国相关行业落实的可持续航空燃料政策建议，并提供支援。