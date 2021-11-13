明年SWITCH大会于11月7日至11日举行

（早报讯）由新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）举办的新加坡科技创新大会（SWITCH Conference）昨天（12日）圆满落幕。这个作为“新加坡科技创新周”（Singapore Week of Innovation and Technology，简称SWITCH）的旗舰活动，共吸引超过1万5000人参与，并有400位来自各行业、政府和全球机构的代表分享最新全球科技和创新趋势。

企发局表示，SWITCH是扩展至全年的创新活动，将持续到2022年，今年参与者仍然可以通过数码平台获取SWITCH大会的内容和享有SWITCH参与会员优惠配套，其中包括为初创企业、中小企业和科技公司提供的价值超过3600万元的特别资助和优惠。

该局也宣布，下届的SWITCH大会定于明年11月7日至11日举行。

SWITCH是我国创新发展策略的重点项目之一，自今年8月展开活动以来，已跟超过150名创新生态圈伙伴举办超过近200项创新相关活动。

企业发展局副局长（创新与企业）周广源说："通过SWITCH各类活动，我们汇聚了3万5000名全球全球创新者参与。随着我们迈入2022年，我们将继续引领这些创新活动。这将让企业、创新者和投资者参与更广泛活动。此外，我们每月会进行各类举措如投资交易和交流会、以及关于新崛起的创新与技术讨论会等，让创新社群继续参与，以促进新加坡和区域的创新伙伴关系。"

今年SWITCH大会主题是“通往亚洲创新机遇的国际平台”，在为期5天的活动中，参与者讨论了科技如何重塑智慧城市、清洁能源、可持续发展和循环经济等领域的课题，以及进一步了解40个海外市场的行业动向和创新发展。

企发局也在大会中宣布多项举措，如全球创新联盟（Global Innovation Alliance）全球网络扩展到俄罗斯莫斯科，协助本地起步公司和中小企业进军俄罗斯；以及两个创新挑战活动，协助开发新解决方案满足行业需求。