民航局：美国旅客可用其他方式证明冠病疫苗接种情况

（早报讯）有意通过疫苗接种者旅游走廊计划从美国前来我国的旅客，如果无法出示智能健康卡格式的疫苗接种记录，可以提供所在州政府或地方公共卫生数据库检索到的数码疫苗接种记录，或者由当地疫苗接种服务提供者签发、能证明持有者接种详情的信函作为证明。

新加坡民航局机场营运监管与航空保安司司长陈佩君答复媒体询问时说，我国公民和永久居民在入境之前不必申请疫苗接种者通行证（Vaccinated Travel Pass，简称VTP），只要在办理登机手续时向航空公司的值班人员，以及抵境后向新加坡海关工作人员出示以上任何一种证明文件即可入境。

需申请VTP的短期和长期准证持有者如果无法上载疫苗接种证明，则可以通过安全出行办事处（Safe Travel Office）网站，提供上述文件让当局核实。

陈佩君指出，只允许接种了冠病疫苗的旅客免隔离入境，是避免本地公共健康受到损害的重要保障，因此通过疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）入境者需要提供可以验证的数码疫苗接种证明，防止人们伪造接种记录。

目前，与我国建立VTL的16个国家当中，有15个发出的数码接种证明可以在本地进行验证。这包括14个建立了全国认证系统的国家，以及采用安全而且可验证智能健康卡（Smart Health Card，简称SHC）格式的加拿大。

陈佩君说，目前我国只接受美国签发机构通过CommonTrust Network或Vaccination Credential Initiative发出的SHC格式证书，这包括一些医疗机构、药局和连锁超市，以及九个州政府：加利福尼亚、夏威夷、路易斯安那、纽约、弗吉尼亚、科罗拉多、新泽西、犹他和华盛顿州。

美国也有第三方疫苗接种证明签发机构提供收费的数码疫苗接种记录。陈佩君说，当局正在确认这些机构是否验证用户提交的疫苗接种记录。“如果第三方机构没有进行这类核查，我们无法接受它们签发的数码证书。”

她也说，随着SHC在美国更多州推出，以及更多可靠第三方签发机构的加入，当局预计在接下来一两个月之内，多数来美国的旅客将能够提供可验证的数码疫苗接种证明。