接获法庭禁令《KAWS：假日》遭腰斩

（早报讯）香港主办方被指侵犯知识产权，原定明天（11月14日）开始在滨海湾浮动舞台公开对外展出的《KAWS：假日》（KAW S: Holidays），今天（11月13日）下午4时45分接获临时法庭禁令，禁止展出。

向法庭申请对香港主办方Allrightsreserved Limited（ARR）发出临时禁令的是本地非盈利艺术组织The Ryan Foundation Limited（TRF），根据《联合早报》看到的法庭文件，禁令内容包括禁止这项活动在11月13日至21日期间在本地展出，禁止所有相关商品的营销，以及所有宣传活动。

非盈利艺术组织The Ryan Foundation Limited创办人兼董事司晏窿（右）和董事陈志鸣（左）今天向《KAWS：假日》香港主办方发出法庭禁令。（Aldrick Saw提供）

TRF创办人兼董事司晏窿告诉《联合早报》，TRF早在2019年就已经到香港与ARR商讨在本地办展的可能性，并提交关于展出的内容和细节，包括联系其他可能参与筹办活动的单位如新加坡旅游局。该次商讨最终不了了之，但ARR如今在新加坡主办《KAWS：假日》展，内容与当年TRF提交的内容一样。

司晏窿说，艺术是共享的，他也希望普罗大众能有机会观赏到这个展出，但ARR违反了TRF的知识产权，并滥用了双方当年商讨的保密信息，因此基于原则问题，他必须阻止展出的举行。司晏窿是名律师，也是艺术收藏家，他说：“针对艺术展的法庭禁令相当罕见，这在本地或许是头一起。”

TRF董事陈志鸣也说，对于多个单位在知道保密信息和知识产权有被滥用的情况下，仍继续参与一个剥削本地利益相关者的项目，他感到失望。司晏窿透露，TRF将继续通过法律程序对ARR提出诉讼。

ARR的创意总监兼策展人林树鑫，以及本名Brian Donnelly的当代艺术家KAWS目前人在新加坡，并在今早举办了这次活动的记者会。

出生美国新泽西州，现年47岁的KAWS是国际炙手可热的艺术家，自2018年起就带着名为“同伴”（Companion）的巨型充气雕塑展开《KAWS：假日》 世界巡回展，所到之处都会引起轰动，至今已到过首尔、台北、香港等城市，新加坡是第七站。

《KAWS：假日》原定在滨海湾浮动舞台展出至11月21日，今天下午原本预留给受邀嘉宾参观。

据知，在禁令下，即便公众无法入场观看，主办方也必须将滨海湾浮动舞台上长42米、宽17米、高11.5米的巨型充气雕塑移走。