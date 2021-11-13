报业控股副执行长陈康威将出任卫生部控股董事经理

（早报讯）新加坡报业控股副执行长陈康威将在12月7日离职，并从15日起出任卫生部控股董事经理。

报业控股周六（11月13日）傍晚做出这项宣布。陈康威2015年2月加入报业控股出任华文媒体集团执行副总裁，并在隔年7月受委副执行长，以及从2017年4月开始负责疗养院业务。

他加入报业控股之前是卫生部副常任秘书（政策）。卫生部控股代表我国卫生部经营国立健保集团、新加坡国立大学医学组织和新加坡保健服务集团，是这三大公共医疗集团的控股公司。

报业控股主席李文献医生说，陈康威过去六年在推动报业控股数码化的过程中发挥了重要的作用，除了加强媒体平台的数码能力，也引导公司朝着受众优先和以客户为中心的方向发展。

李文献说，在陈康威的领导下，报业控股已发展成新加坡最大的全渠道媒体网络，并成功地在新加坡和日本开展疗养院业务。

“我要感谢康威对报业控股的重要贡献，并祝他在新的职务上一切顺利。”

陈康威回顾过去六年在媒体业务的工作经历时说，同事对所从事的工作充满热情，让他感到非常充实。“我相信新的管理层将让产品更上一层楼。”

报业控股今年5月宣布战略重组，将媒体业务分拆和剥离后，转入名为新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体）的担保有限公司。