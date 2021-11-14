傅海燕：发达国家帮助小国适应气候变化的融资方面须做更多

（早报讯）近200个国家在第26届联合国气候变化大会（COP26）达成协议，但一些太平洋岛屿和小岛国联盟的成员国代表在发言时仍提出不满。永续发展与环境部长傅海燕说，本届大会在处理小岛国面对的气候问题方面虽有改善，但仍不够理想。

傅海燕于英国时间11月13日傍晚6时（新加坡时间11月14日凌晨2时）总结在格拉斯哥的COP26行程后，接受随行新加坡媒体的访问。原定d当地时间早上11时的访问，因大会迟迟无法达成协议而一延再延。

傅海燕说，作为小岛国联盟的成员国，新加坡认为发达国家在帮助小国适应气候变化的融资方面须做得更多。“对小岛国来说，气候适应措施显然是政府的主要目标；与此同时，这些国家可能没有足够潜能落实气候缓解措施。”

气候融资是这次COP26的主要议题，也是导致谈判无法在上周五按时收尾的原因之一。经通宵谈判后，主办方周五早上发布公报文本的第二份草案，加入了第一份草案没有的内容，包括敦促发达国家在2025年之前落实对发展中国家1000亿美元的气候融资，强调各方在履行承诺方面保持透明的重要性。

她提到，新加坡打算下来几年，跟发达国家就2025年之后的气候融资问题展开讨论。

傅海燕指出，新加坡倡导以多边规则为基础的方式来应对气候变化，在国际气候谈判中一向扮演积极且具建设性的角色。她认为，本届大会加快了全球气候行动的势头，是多边主义应对气候变化的一次巨大胜利。尽管仍有工作尚未完成，但已为未来发展奠定了坚实基础。

本届大会有更多国家提呈更具雄心的减排承诺，但新加坡制定的气候目标却被国际研究机构“气候行动追踪”（Climate Action Tracker）评为“严重不足”。我国早前承诺在本世纪下半叶实现净零排放，却未列出具体时间表。

有气候活动分子和非政府组织也曾向傅海燕反映这个问题。她强调，我国清楚了解应对气候变化的义务和责任，将认真地重新审视国家自定贡献预案（NDC）的目标。

新加坡过去两周加入数个国际联盟，重申了我国深化伙伴关系的承诺，当中包括弃用煤炭发电联盟、全球甲烷承诺、绿化政府倡议以及气候农业创新使命。除了对《格拉斯哥领导人的森林和土地使用宣言》表示支持，我国日前也宣布与日本合作，为亚细安成员国开发和实施一套监督与呈报温室气体排放量的系统。

除了日本，傅海燕过去一周也同来自中国、印度、马来西亚、文莱、阿联酋和俄罗斯的部长举行双边会谈，商讨合作开发可持续发展的创新解决方案。“我们取得了良好进展，并会继续探讨如何在低碳氢气、碳市场以及碳捕集、利用与封存进一步合作。”

这是傅海燕首次参与联合国气候变化大会，她强烈感受到各国代表热烈讨论和推进气候议程的势头。不论是针对缓解或适应气候变化的方案、气候融资或《巴黎协定》规则手册的谈判工作，都取得显著进展。

“正如一些代表团所言，各方面都有进展，虽然未必每个人都满意，但我们希望大家把这视为落实《巴黎协定》重要的第一步，并以此为基础，在来届大会展开工作。”

问及新加坡人应如何看待气候变化对社会经济的冲击，傅海燕提醒，新加坡近年已明显感受到气候变化带来的影响，从越发频繁的强降雨，到东南亚国家遭强烈台风侵袭，都将对我国粮食供应和保障造成冲击。

“我们必须说服和鼓励新加坡人采取集体行动，此次谈判结果须要我们采取更多行动。”