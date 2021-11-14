全国肥胖率去年达10.5% 回升至10年前水平

（早报讯）我国的肥胖率历经下降后又回升，2017年至2020年，全国肥胖率不仅从8.6％增加至10.5％，还回到了2010年的水平。

卫生部长王乙康指出，新加坡人的糖分摄取量太高，我国推广健康生活方式虽初见成效，但这些良好习惯要渗透整个人口，还需要时间。

另一方面，他提醒，有些人在疫情期间少了社交活动，养成久坐不动的生活和工作方式。接下来，这不仅会导致我国对抗糖尿病的战役进程受挫，甚至会造成初步成果前功尽弃。

王乙康今天（11月14日）在新加坡糖尿病协会配合世界糖尿病日举办的活动上致辞时，总结了我国在对抗糖尿病的过程中取得的成效，和一些还要注意的方面。

我国在2016年对糖尿病“宣战”后，近几年有初步成果。201 7年至2019年，本地人口年龄标准化（age- standardised）糖尿病发病率维持稳定，保持在比8％略低的水平。

更多新加坡人定时在休闲时做运动，比率从2017年的29.4％增加至2020年的33.4％。50岁至74岁成年人当中，经常做运动的比率增幅尤其明显，从2 017年的23.5％增至2020年的31.4％.

在饮食方面，新加坡人也开始选购更多健康食品。

参与职总平价合作社支持新加坡保健促进局的“吃吃喝喝买买·活出健康”活动（Eat, Drink, Shop Healthy Challenge）的90万人当中，每人平均购买具有“较健康选择标签”（Healthier Choice Symbol）的食品，从今年1月的每周5种，略增至10月的每周5.7种。

尽管我国在推广健康生活方式取得一些进展，但王乙康指出，肥胖和体力活动量不足仍是新加坡人口所面对的问题。全国肥胖率去年就增至10.5％，回升到2010年的水平。

此外，本地人摄取的糖分远超出维持营养所需的分量。2018年/ 2019年的《全国营养调查》显示，新加坡人平均每天食用12茶匙的糖。

另一方面，王乙康说，令人欣慰的是，近年有更多新加坡人接受糖尿病检测。

2017年至2020年，40岁至74岁的本地居民当中，定期接受糖尿病、高血压和高血脂检测者占三分之二。40岁至49岁人口中，接受上述疾病检测的比率去年达62.5％，比2017年的60.7％略增。

至于糖尿病患者的疾病管理情况，近几年也有所进步。例如，在2015年，每1000名糖尿病患者当中，就有4.2人确诊患肾衰竭；2019年，这个比例降至每1000名糖尿病患者中有3. 6人。

王乙康提醒，冠病疫情当下，对抗糖尿病更显重要。糖尿病患者一旦感染冠病，患上重症的几率会增加。随着冠病成为地方性疾病，糖尿病病人也会持续面对染疫后较高的风险。