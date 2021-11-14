八座组屋试用透明回收箱

（早报讯）尽管每10户本地家庭中就有六户定期再循环，但蓝色回收箱中的物品有约四成是不能回收的，甚至还有未清洗过的物品，结果导致其他可回收物品被污染，让大家的努力功亏一篑。

永续发展与环境部和国家环境局即日起在八座组屋放置新设计透明回收箱，让回收箱内的物品一目了然，希望能提醒公众如何进行正确回收。

为期八个星期的试点计划从今天（11月14日）开始，直至明年1月9日，地点是位于丰加北区和东海岸集选区的各四座组屋。

试点计划分为两个，其中之一将把现有的蓝色回收箱，与经过改造并加入圆形透明面板的回收箱进行对比，测试透明回收箱是否会影响回收箱的污染率。

另一个试点项目会对比两个经过改造的透明回收箱，其中一个将玻璃、纸张、金属和塑料分门别类，另一个则让公众统一放置所有类型可回收物，测试区分可回收物，是否会对回收箱的污染率有所影响。

此外，这两个透明回收箱上方也设有透明隔间，展示出一些不能存放在回收箱内的物品，提醒公众什么可以回收，什么不可以回收。

新设计的透明回收箱，今天（11月14日）在一年一度的丰加北环境日亮相。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士也通过面簿直播，正式启动这两项试点计划。

许连碹在致辞时指出，透明回收箱的建议，由2019年的正确回收公民工作小组（# RecycleRight Citizens' Workgroup）所提出。

她说：“为期八周的试点计划，为现有的蓝色回收箱增加透明的特征，以测试这是否有助于降低回收箱的污染率，因为公众可以看到回收箱内的物品。其中一个试点项目还将不同类型的可回收物进行分类，跟我们目前的蓝色回收箱不一样。这是为了测试分门别类的回收箱是否会进一步提高垃圾回收率。”

另一方面，今年7月1日推行的电子垃圾回收计划推行以来，全岛目前设有超过500个电子垃圾回收箱，400多家大型电子产品零售店也提供店内电子垃圾回收服务。

许连碹指出，电子垃圾回收计划获得的反应令人鼓励，国家环境局委任的制造商责任计划（Producer Responsibility Scheme）业者欧绿保集团（ALBA Group）在过去四个月以来，已经收集了近2000吨消费资讯通信科技产品、大型家用电器、电动代步器材、便携式电池和消费类灯具。