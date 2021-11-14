起重机操作员脚伤困70米高台 民防高空救人

美芝路工地发生意外，起重机操作员在距离地面70米的控制室操作起重机时，脚部意外受伤下不来。民防部队出动消防员和灾难拯救队，先沿着起重机的竖梯往上攀爬，稳定伤者的伤势后再通过电动升降器，将伤者抬上担架，缓缓降落至地面。

事件发生于本月11日晚上8点45分，地点是位于美芝路的一个建筑工地。

民防部队昨日在面簿公开了救援过程，当时中央消防局与灾难拯救队（Disaster Assistance and Rescue Team，简称DART）队员同时出动前往事发地点进行营救。

据当局了解，一名起重机操作员当时正在70米高的控制室里工作，但他不知何故伤了腿部，无法自行从高台上爬下来。

民防闻讯赶抵，评估了现场情况后，两名民防人员（其中一人曾经过急救医疗专业训练）先沿着起重机的竖梯（cat ladder）往上攀爬，终于找到躺在平台上的男子。

该男子的腿部受伤，疑似骨折，两名消防员于是立即为他包扎，固定住受伤的腿部，跟着为接下来的高空救援进行准备。

民防人员随后兵分两路，两人爬上起重机设置可将担架传送至地面的滑轮系统，另一组人则在地面准备接应。在救援的过程中，民防人员使用了一台电动升降器（Power Ascender），加快了救援步伐。

伤者被固定在担架上后，民防人员就把自己和担架固定在升降器上，两人从高台上被缓缓传送至地面。着地之后，医护人员立即检查伤者，然后将他送往中央医院救治。