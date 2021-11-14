多多首奖或破千万 全岛料掀投注潮

明晚（11月15日）开彩的多多首奖又有机会冲破千万元奖金，今早（11月14日）在德曼花园的投注站就出现U型的排队人龙，预计今明两天全岛投注站都迎来人潮。

本报前天报道，由于自本月4日过后的三期多多第一组奖金无人赢走，流程奖金累计至明天开彩的多多首奖，再度有望冲破1000万元，这也将是多多在短短半个月内，两次派出千万首奖。

多多在11月1日开彩时，第一组的奖金高达1088万5604元，分别由两注幸运儿测中，每注各分得544万2802元。

当时，同样也是连续三期无人测中第一组奖金，那是11月份多多首奖首次累积至千万大奖。

眼见多多明天又可能缔造多一位千万富翁，不少公众这两天到全岛投注站排队下注，希望自己获得财神爷的眷顾。

根据本报读者发来的照片显示，其中博彩公司在德曼花园大牌37的投注站，今早就出现长长的排队人龙，人潮多到甚至形成一个U型的队形。

由于疫情期间的多多流程奖金规则一变再变，一度改成两期就发放流程奖金，后来又调整成三期和四期。

而流程奖金的规则频频修改以来，第一组奖金突破1000万元的次数已不多见，不过自从9月2日起调整回第四期发放流程奖金后，多多已经分别在10月18日派出1062万元，以及11月1日派出逾1088万元的首奖奖金。