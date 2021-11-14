警察海岸卫队推出水下逃生训练模拟器

（早报讯）船艇翻覆，在面临失去方向感和水下空间受限的情况下，出任务的警员到底该如何逃生保命？警察海岸卫队新推出水下逃生训练模拟器，能够逼真还原船艇翻覆现场，让警员在逼真又安全的环境下进行逃生训练。

在今年8月推出的水下逃生训练模拟器（Underwater Egress Training Simulator）设于警察海岸卫队总部的综合战术训练中心的训练池，它能复制海上实际遇到的紧急情况，所在的池中也配有海浪制造器，能制造出海浪、模拟海水回流等的各种海里情况。

该模拟器的构造和高速阻拦艇相似，警员可在里头进行训练。训练开始时，原本在水面上的模拟器会开始转动翻覆，当水全部灌入模拟器中，这时在水底的警员必须学习如何寻找逃生口和摆脱翻覆的船艇。

一般在船挺翻覆后，受困在水底密闭空间内容易迷失方向感，光线不足的情况下也会影响视力，导致错过逃生的黄金时间，而模拟器就会复制类似情况，让受训的警员可以应对翻船事故，训练快速逃生。

警员的身上配有救生衣还有应急的小型氧气筒，在船艇翻覆后，救生衣会自动弹出，警员会视情况而定在何时使用氧气筒，氧气筒供氧时间有限，因此警员必须在耗尽氧气筒之前逃出水底。

另外，由警察部队与内政科技局联合研发的舰艇战术操控与射击模拟器在去年三月推出，利用虚拟实境技术的模拟器可以根据速度、海浪和风向等因素摆动，仿效船艇出海的真实情况，还备有先进的眼球追踪技术和武器发射模拟设备。警员能以超过50节（knots，约每小时超过92公里）的速度追逐匪徒船艇，想办法把敌船截停，甚至可以开火射击。

在使用该模拟器的训练下，警员得以更好的处理不同真实场景下所会遇到的情况，像是截停敌船和快速且安全登上不合规的船只。

特遣中队局长王松立警监表示，特遣中队人员在执行维护新加坡领海安全的任务时，需要进行高速和高风险的航行，但环境往往是不可预测的。模拟器训练借助科技，与海上的实弹训练相辅相成，让警员为任何行动做好准备。

（视频由警方提供）