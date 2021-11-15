Cuscaden Peak上调对报业控股的收购价 独立财务顾问初步建议投票赞成

（早报讯）继吉宝企业（Keppel Corp）上调收购新加坡报业控股（SPH）的献议价后，财团Cuscaden Peak（简称Cuscaden）今早也提出优于早前提出献议价的两项选择。

Cuscaden发布文告指出，报业控股和Cuscaden达成实施协议（Implementation Agreement）。根据协议，每个报业控股股东将有两项选择，分别是每股取得全数为现金的2.360元，或者每股取得1.602元现金，加上0.782股的新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT），示范价值为2.40元。

Cuscaden Peak之前提出的是每股2.10元的现金收购献议。

报业控股和报业控股房地产投资信托发表的文告指出，这项协议提供具吸引力的更高价值，并为报业控股股东提供最适合他们个人投资需求选项的灵活性。

取决于独立财务顾问的意见，以及在没有更好的竞争献议的情况下，报业控股独立董事对股东的初步建议是投票反对吉宝的协议安排，并投票赞成Cuscaden的献议。

这项做法将无需获得Cuscaden股东和财团成员的额外批准。

文告也说，Cuscaden正在和报业控股迅速展开工作，以在2022年2月完成交易。

吉宝企业上周二（9日）深夜提高出价，竞购报业控股的非媒体业务，其中现金部分提高0.20元至每股0.868元，每股献议价提高到2.351元。

根据该项新献议，报业控股股东每持有1股，可获吉宝企业支付的0.868元现金、0.596股吉宝房地产信托（Keppel REIT）单位，以及来自报业控股的0.782股新加坡报业控股房地产投资信托单位。

报业控股上周五起0.87%，收报2.33元；报业控股房地产信托起0.99元，收报1.02元。