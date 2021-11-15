（早报讯）我国经济展望良好，有望扶持本地股市延续上周的涨势，新加坡海峡时报指数有望继续攀高。

分析师指出，海峡时报指数上周在多家企业公布优于预期的业绩之后稳健上升，而且已连续两周以3220点以上作收，显露牛市迹象。由于海指已突破3220点阻力点，预计海指接下来会继续攀高。

另一方面，华尔街股市上周五上扬，纳斯达克指数起1%，标普500指数起0.72%，道琼斯工商指数起0.5%。

今天值得关注的股票如下：

*继吉宝企业（Keppel Corp）上调收购新加坡报业控股（SPH）的献议价后，财团Cuscaden Peak（简称Cuscaden）今早也提出优于早前提出献议价的两项选择。

文告指出，报业控股和Cuscaden达成实施协议（Implementation Agreement）。根据协议，每个报业控股股东将有两项选择，分别是每股取得全数为现金的2.360元，或者每股取得1.602元现金，加上0.782股的新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT），示范价值为2.40元。

Cuscaden Peak之前提出的是每股2.10元高的现金收购献议。

报业控股和报业控股房地产投资信托发表的文告指出，这项协议提供具吸引力的更高价值，并为报业控股股东提供最适合他们个人投资需求选项的灵活性。

根据独立财务顾问的意见，以及在没有更好的竞争献议的情况下，报业控股独立董事对股东的初步建议是投票反对吉宝的协议安排，并投票赞成Cuscaden的献议。

*吉宝企业（Keppel Corp）今早宣布，旗下吉宝海事子公司将以1亿3300万元，脱售在 Keppel Smit Towage Private和Maju Maritime的51%股权。公司预料取得7200万元的脱售收益。

*莎莲科技（Sarine Technologies）今早发表第三季业绩报告指出，继上半年取得优异业绩后，第三季净利为190万美元，营收1210万美元，这是基于季节性放缓和行业的不明朗因素影响了商业环境。

*益资源（First Resources）截至今年9月底的第三季度销售额猛增 89.2%至3亿1420万美元，息税折摊前盈利（EBITDA）和基本净利润增长 52.4%和44.9%分别为1亿零880万美元和5280万美元。

首九个月，集团弥补了上半年的疲弱表现，息税折摊前盈利和基本净利润分别增长 14.6% 和 5.6% .

*Alpha DX今早要求暂停交易。

*新丝路集团（New Silkroutes）今早要求暂停交易。

*mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）截至9月底的上半年净亏损同比收窄49.1％至1142万元，营收大涨132.5％至4628万元。每股亏损为0.51分，同比下降73.6％。

*同乐餐饮集团（Tung Lok Restaurants）由盈转亏，截至9月底的上半年蒙受343万元的亏损，与去年同期取得20万元的净利相反。每股亏损为1.25分，去年同期的每股盈利为0.07分。营收同比减少10％至2030万元。

*凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust，简称CICT）以6亿4070万元脱售它在乔治街一号（One George Street）的50％股权给SG OGS。

凯德商务产业信托（CapitaLand Commercial Trust，简称CCT）之前以11亿8000万元的价格将乔治街一号出售给OGS LLP。CCT在这家公司持有50％的股权。在CCT与凯德商用新加坡信托（CapitaLand Mall Trust）合并后，CICT吸收了这50％股权。

*OGS LLP将以12亿8000万元将它在乔治街一号的全部股权出售给SG OGS，价格比今年9月底的公开市场估值高约9％。CICT将获得6亿4070万元。