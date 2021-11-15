公众今天起可报名领取免费杀菌漱口液

（早报讯）即日起至12月10日，每户家庭可上网报名领取由淡马锡基金会分发的250毫升薄荷味杀菌漱口液，领取日期从下周一（22日）至12月12日。

公众必须上stayprepared.sg/staywell-register或传简讯到9099 6600登记，并提供新能源住家水费账户号码、地址和电子邮件证明身份，之后选择自取地点和时间。领取地点约有40个，包括指定的购物商场、新加坡博彩公司投注站，以及新加坡博览中心等。

为减少冠状病毒在社区内传播，淡马锡基金会早前宣布将免费分发漱口液给每户家庭。漱口液内含有1%的聚维酮碘（Povidone-iodine），可有效对抗多种细菌，包括导致喉咙痛的病菌。

居住在一到四房式组屋的家庭会先额外获得一瓶125毫升的漱口液，新加坡邮政从上月25日至本月19日间派送到居民的信箱。

还没收到额外小瓶漱口液的公众可通过新邮政手机应用中的选项“我的派送”（My Deliveries），查看漱口液的派送状态。

淡马锡基金会早前文告建议，公众可利用漱口液保持口腔卫生，或在喉咙痛时使用，每天最多使用两到四次，每次15毫升或一个瓶盖的量，约30秒后将漱口液吐出，不要吞咽。

但公众应在使用漱口液前，参阅随附传单以了解更多详情。怀孕或正在哺乳的妇女、六岁以下的孩子，或者对聚维酮碘或碘过敏、患有甲状腺问题、以及正在使用含有汞的产品的公众，应当咨询医生后才使用聚维酮碘漱口液。

淡马锡基金会提醒，若在使用漱口液时出现不适或过敏反应，或是喉咙痛等症状恶化或持续超过两天，应立即求医。