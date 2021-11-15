本地首个西班牙VTL旅行团回国

（早报讯）本地首个通过疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划完成西班牙之旅的旅行团，今早（11月15日）8时30分乘搭VTL航班抵达新加坡。

这也是第一个从西班牙返新前只须在当地通过抗原快速检测（ART）的旅游团，团员目前正等待抵境后的聚合酶链反应（PCR）检测结果，若呈阴就可自由活动。

由欧美假期（EU Holidays）主办的12天九夜西班牙之旅在本月4日启程，吸引共17名年龄介于29岁至72岁的本地人参加。

如今西班牙豁免入境前在新加坡待上14天以上的旅客提供PCR检测结果和接种证明，旅客只需在抵达西班牙之前完成健康申报。准备回程时，旅客须在返新前的两天内则完成PCR或ART检测，结果呈阴就可登机，之后抵达新加坡时再次接受PCR检测。

参与这个西班牙旅行团的何舒霖（51岁，自雇者）在冠病疫情暴发前，与丈夫谢荣中（58岁）每年都会出国旅游散心约两次，他们曾在去年3月到访了芬兰。

之前当何舒霖得知新加坡从10月19日与西班牙开通VTL，并且收到旅行社推出西班牙旅游配套的信息后，在上月24日与丈夫预订了本月4日的西班牙12天旅程，包括机票、住宿、保险及冠病检测等费用，一人花费约4000元。她认为旅费跟往常相比虽然较为昂贵，但却换来了出国放松的机会，相当值得。

何舒霖受访时非常兴奋，她透露旅行团环游了整个西班牙，比起疫情前旅行社一般提供的欧洲旅游配套，更能够专注游览西班牙，行程更悠闲，到访的地方也更多，不只局限于一般如巴塞罗那等旅游热门地点，还包括米哈斯（Mijas）及格拉纳达（Granada）等村庄和城市。

“虽然当地防疫措施没有像本地如此严格，无须登录合力追踪等程序，但当地人都很谨慎防疫，包括时刻在室内外戴着口罩。我们只在用餐或拍照时摘下口罩，并且不时使用杀菌口腔喷雾和消毒液，因此没有特别担心欧洲的疫情局势。”

据何舒霖观察，外国旅游已逐渐恢复，但大多的地方只见欧洲或中东旅客，亚洲旅客罕见，因此许多旅游景点和用餐场所其实没有想象中的拥挤。

“通过旅行社的安排，我无须自己办理检测或申请入境证件等资料，整个旅游过程非常轻松愉快。”她考虑明年7月到访英国或法国等。

欧美假期董事经理王汉杰透露，截至12月，旅行社共有12个计划飞往西班牙的旅游团，如今已有九成售完，每团最多20人。今年年底，公司计划安排50个旅游团飞往其他和新加坡开通VTL的国家，当中约八成已售出。