为洗奶瓶起争执 莽夫掴妻拗手臂致骨折还打伤儿

夫妻俩为洗奶瓶争论不休，丈夫竟发怒连续掌掴妻子，结果也连带打伤妻子怀中的五个月大的儿子。丈夫甚至把妻子的手臂弄到骨折，导致她须动手术。他事后辩称是为了阻止妻子闹自杀，才不慎弄伤对方。

30岁丈夫面对一项蓄意伤人和一项鲁莽行事的控状。他不认罪，经审讯后被判坐牢五个月。他不服所判，针对罪成和判刑提出上诉。

根据国家法院判词，被告和当公务员的妻子（29岁）在2017年结婚，两人育有一个儿子。

2018年12月15日，夫妻俩原本打算出门参加被告弟弟的乔迁派对，但妻子在出门前屡次让被告洗奶瓶，被告却迟迟未动手帮忙。

两人对此发生激烈争执，怒气大发的被告上前掌掴妻子，当时妻子正抱着儿子，结果被告掌掴妻子时，也打中儿子的头部。

妻子大感震惊，立即要被告住手，被告却接连打妻子两次巴掌，其中又打中儿子头部，导致儿子当场嚎啕大哭。

妻子随后抱着儿子到客厅，怒气未消的被告竟上前一把将妻子的手往后背拗，双脚也压着妻子膝盖以阻止她离开，结果妻子手臂传出骨裂的声音。

被告随即在妻子的指示下拨电召救护车，她后来被诊断手臂骨折须动手术，案发两年后仍感到无力和僵硬，也没法提重物。

被告抗辩时称，妻子患有产后抑郁症，他当时为了阻止妻子闹自杀，要抢过她手上拿着的刀子才不慎弄伤对方。

妻子否认患上产后抑郁症，被告事后也曾威胁她不准报警。她因担心儿子安危，也为了挽回婚姻，才会选择相信被告没有意图弄伤她，也没有第一时间报警，只是告诉医生和娘家自己是和被告在玩闹中受伤。

她后来见被告屡次暴力相向，才狠下心报警处理。