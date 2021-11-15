不满被举报 毒犯拿盐当冰毒放前女友屋外报复

毒犯假释期间闹失踪，没有回中途之家报告。他“失踪”一个多月后被捕，因不满前女友举报他，竟拿五包盐当“冰毒”，谎称前女友让他帮忙送五包冰毒到她家，害她遭警方逮捕及调查。

莫哈默里扎尔（40岁）承认四项控状，包括吸食毒品、报假案、辱骂公务员及抵触监狱法令（Prisons Act）。他面对的另两项没去验尿的罪行，则交由法官下判时一并考量。

法官最终判他坐牢7年1个月及鞭打6下，由于他在假释期间犯案，因此得多坐548天的牢。被告不满判刑，提出上诉。

根据判词，去年5月23日获得假释的被告，假释期间必须遵守条规，但他却在出狱三个月后违反条例，并在去年10月5日及6日犯下多个罪行。

出狱后入住史拉兰中途之家的被告，8月26日晚上10时前本该回到中途之家报到，但他却闹失踪。

10月4日傍晚6时14分，被告的前女友报警，指被告骚扰她。肃毒局人员隔天清晨5时13分突击某个组屋单位时逮捕被告，并将他的尿液送去化验。被告事后承认7月又开始每日吸食冰毒。

被捕后，因不满前女友举报他，向肃毒局人员谎称自己在前女友的指示下，帮她取五包冰毒送去她家，导致前女友遭逮捕并接受调查。五包“冰毒”经化验后，证实只是食盐。

被告承认那五包盐是他为了陷害前女友而放在她屋外的。