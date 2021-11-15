关怀机构和防止家庭暴力中心属下庇护中心向性暴力受害者伸援手

（早报讯）各种暴力行为的受害者包括性暴力受害者，如今可向关怀机构及防止家庭暴力中心旗下两家特别庇护中心寻求援助。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲宣布，由关怀家暴援助中心（Care Corner’s Project StART，CCPS）和社会及家庭发展部合作，自今年1月起展开的性暴力受害者援助服务试点计划，正式升级为全面计划。

她在关怀机构（Care Corner）40周年庆大会上致辞时透露，该试点计划取得正面进展，至今已援助20起涉及约会暴力、职场性骚扰、利用科技施加性暴力等个案。

“各种形式暴力的受害者，包括面对家庭内或外部的性暴力受害者，如今可向关怀家暴援助中心求援。关怀机构和防止家庭暴力中心（PAVE）的两家特别庇护中心，会提供全面的援助，包括辅导、介入处理个案等。”

她说，性侵受害者往往羞于谈及不幸经历，经过专业培训的社工和辅导员，会陪同她们解决性侵创伤对日常生活造成的影响，勇于面对未来生活。

由社会服务机构、非政府组织、医院、政府机构等代表组成的21人家庭暴力工作小组，针对本地家暴情况展开深入研究后，今年9月提出加强法律框架、加重刑罚、加强前线人员培训等16大建议；政府已全面接受家庭暴力工作小组建议，并会在下来一至三年内逐步落实有关措施。

孙雪玲说，其中一项建议是派驻经过训练的心理专家至家暴庇护中心，社会及家庭发展部希望能在未来一至两年内逐渐落实，为合作机构及暴力受害者提供进一步协助。

关怀机构社工蓝惠群受询时表示，以往她们主要承接政府机构转介的案件，如今性暴力受害者可直接向该机构寻求协助。

"很多受害者羞于启齿，担心别人认为是自己行为举止不当，才导致不幸事故发生。我们希望受害者站出来，在安全的地方吐露心声，越早处理创伤，越可能恢复正常生活。"

另一方面，关怀机构总裁叶保庆透露，自冠病疫情爆发以来，致电该机构中文辅导热线的求助人数增加约一成，大部分人面对家庭纠纷、精神压力及情绪问题。

“我们有130名志工处理热线，每年接听约1万5000通电话，以往求助者可能仅需要财务援助，但如今家庭问题更复杂，掺杂各种因素和跨代的问题，我们有必要以更创新的方式以及与伙伴合作，来解决这些课题。”