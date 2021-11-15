亚股涨跌互见 海指周一回升0.4％

（早报讯）虽然受美国股市上周五攀升的鼓舞，亚洲股市今天（11月15日星期一）的上涨并不全面，投资者继续警惕经济增长、通货膨胀和央行货币政策动向。新加坡股市的海峡时报指数今天尾市转跌为升，取得0.38％涨幅或12.13点，闭市报3240.58点，主要支持仍然来自银行股。

悉尼、东京和首尔是全天维持早盘的涨幅，闭市时分别涨0.42％、0.56％和1.03％。香港股市则一直涨跌不定，在尾盘才成功取得0.25％的小幅上涨。不过，上海和深圳股市一直受压，分别跌0.16％和0.19％，因数据显示房地产投资和销售增长持续放慢。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“上周五美国股市因趁低吸购活动支持而回弹，之前该股市已多天面对获利卖出。不过，亚洲股市维持涨跌不一，因为业绩发布季节的积极因素正在消退，而通货膨胀担忧和冠病新确诊病例的数目正在上升。”

本地股市今天整体交易量减至18亿8000万股，交易总值则跌至11亿元。上升股244只，下跌股211只。18至海指成份股上涨，6只下跌，其余持平。星展集团控股（DBS）、华侨银行（OCBC）以及大华银行（UOB）股价分别涨0.47％、0.59％和0.40％，闭市报32.19元、11.87元和27.68元。

新加坡报业控股（SPH）和报业控股房地产投资信托（SPH REIT）今天股票暂停交易，吉宝企业（Keppel Corp）股价涨0.38％，闭市报5.31元。报业控股今早宣布，竞购报业控股的财团Cuscaden Peak（简称Cuscaden）已上调献议价并提供两个选择：全现金献议价上调至每股2.36元（之前是每股2.10元）；报业控股股东若选择报业控股房地产投资信托单位和现金，则每股献议价总值2.40元，股东每股将获得1.602元现金及0.782单位的报业控股房地产投资信托单位。

报业控股和Cuscaden已达成实施协议（Implementation Agreement）。根据独立财务顾问的意见，以及在没有更好的竞争献议的情况下，报业控股独立董事对股东的初步建议是投票反对吉宝企业的协议安排，并投票赞成Cuscaden的献议。

吉宝企业今早则宣布，旗下吉宝海事子公司将以1亿3300万元，脱售在Keppel Smit Towage Private和Maju Maritime的51％股权。公司预料取得7200万元的脱售收益。

莎莲科技（Sarine Technologies）股价挫跌8.63％，闭市报0.635元。它今早发表第三季业绩报告指出，继上半年取得优异业绩后，第三季净利为190万美元，营收1210万美元，这是基于季节性放缓和行业的不明朗因素影响了商业环境。