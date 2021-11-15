多五国加入疫苗接种者旅游走廊计划

（早报讯）新加坡将于11月29日与印度尼西亚和印度开通疫苗接种者旅游走廊。卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋则会在12月6日加入这项计划。

随着这五个国家的加入，与新加坡开通疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划的国家将有21个，包括樟宜机场将于11月29日与吉隆坡国际机场开通的接种者空中旅游走廊。

VTL扩大后，每天可入境我国的VTL旅客将从原先设定的6000名增至1万名。这相等于冠病疫情暴发前，樟宜机场每天入境人数的约13％。

印尼和印度短期旅客和长期证件持有者可从下个星期一（11月22日）起申请疫苗接种者通行证（VTP）。卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋则从29日开放申请。

截至昨天（14日），共有4万5830名旅客申请到VTP，获准在9月8日至明年1月19日之间通过VTL入境我国。新加坡公民和永久居民以及12岁以下孩童返新时无需VTP。

至今已有2万4070名旅客通过VTL入境我国，当中1万3274人是VTP持有者。另有9595名新加坡公民和永久居民，以及1201名12岁以下孩童。

随着欧洲即将入冬，当地病例开始呈上升趋势。其中荷兰的感染率比新加坡高，该国也在刚过去的周末宣布新一轮防疫限制。

卫生部长王乙康指出，尽管如此，小组认为我国无须取消与荷兰的VTL安排或削减VTL名额。

他解释，这是因为境外输入病例只占我国确诊病例少数，对本地传播没有显著影响。此外，目前每周只有六趟荷兰航班，VTL旅客也都已经接种并须通过冠病检测。“因此，继续VTL计划不太可能会加重我国医院和医疗系统的负担。”