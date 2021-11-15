本月底咖啡店和小贩中心可让同户五人堂食

（早报讯）从本月底起，凡是已落实疫苗接种差异化安全管理措施的小贩中心和咖啡店，将允许同一户家庭最多五人同桌堂食，前提是食客须完成冠病疫苗接种。

卫生部长王乙康在今天（11月15日）傍晚举行的抗疫跨部门工作小组记者会上表示，国家环境局和新加坡食品局正与市镇理事会、小贩中心商联会和咖啡店业者合作，落实疫苗接种差异化安全管理措施，让更多完成冠病疫苗接种的公众可同桌用餐。

“我们预计第一批小贩中心会在11月底前设立出入控制及检查系统。”

这些小贩中心的系统启动后，同一户家庭里完成接种的人，可以五人一组用餐。其他小贩中心之后也会这么做。

至于咖啡店的安排，王乙康说，食品局将向业者提供两个选择。那些可以像餐馆一样设置系统检查每一位食客接种状态和住址的咖啡店，将可允许同一户最多五人一起堂食。那些无法做到检查所有食客接种状态的咖啡店，只能维持目前最多两人同桌堂食的限制。

卫生部表示，除了检查食客的身份证或Singpass（电子政府密码），食客也可使用网上平台myICA或SGWorkPass应用，向食肆证明同桌用餐者都住在同一屋檐下。

目前，政府允许同户最多五名完成接种者一起上餐馆用餐。完成接种但不同住的食客仍须遵守两人堂食的限制。餐饮业者须检查食客接种状况及是否同住。