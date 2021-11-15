12月3日起更多宿舍客工可到休闲中心和社区活动

（早报讯）12月3日起，更多居住在宿舍的客工将能到社区里活动，可到客工休闲中心的次数也会增加。

原本每周3000名宿舍客工能前往小印度和芽笼士乃活动的重返社区计划将扩大到每日3000人，外出的地点也不受限制。条件是客工必须已完成接种疫苗和在外出进行活动前做检测。客工外出的时间段维持在每次八小时。

客工能到客工休闲中心的次数也从每周三次增加至每天一次，每次的时间段也从四小时延长至八小时。下月中起，他们也可选择前往任何客工休闲中心，不再受限于指定的中心。已完成接种疫苗的客工无须进行活动前检测。未完成接种疫苗的客工，须在前往中心参加活动前的冠病检测结果呈阴性。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今天下午在政府跨部门抗疫工作小组记者会上做这些宣布时指出，人力部一直积极增强客工宿舍的抗疫防疫能力，因此能逐步放宽对客工的行动限制。

他说，本地客工宿舍的疫苗接种率是98%，从现在至明年1月将有61%的宿舍客工能接种疫苗追加剂，目前能接种追加剂的客工81%已完成接种。

“客工宿舍的传染率过去几周下降至0.9，这意味着宿舍病例开始下降。大部分确诊的客工症状轻微或没有症状。他们能自己康复，减少对我国医疗系统的负担。大约0.1至0.2%的客工病例需要住院。”