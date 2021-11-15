加护病房病例过去一周略减 但死亡率没有显著下降

（早报讯）卫生部医药服务总监麦锡威副教授今天（11月15日）在抗疫跨部门工作小组记者会上指出，目前，共有69个冠病病例情况危急，在加护病房接受插管治疗；52人病情不稳定，在加护病房观察。

麦锡威指出，目前每周加护病房病例增长率为0.94，这意味者，护病房病例有稍微减少。

目前在加护病房的情况危急非冠病病例有132人。整体上，加护病房使用率为63.3%。

他指出，目前冠病和非冠病加护病房病例皆有稍微减少，是一个令人鼓舞的趋势。卫生部下来几周会继续观察情况，以确定这是否是一个可持续的趋势。如果这是一个可持续的趋势，麦锡威说，他希望医院能允许更多医疗人员放假，以便休息充电。

麦锡威强调，加护病房目前可容纳所有重症病例，卫生部会继续观察情况。

他也指出，重症病例当中，未完成接种者的比率对比完成接种者仍然很高。

以70岁以上者的七天流动平均病例来说，每10万重症病例就有45.8人未完成接种；完成接种的比率，则是是每10万人有6.4人。

以七天流动平均死亡病例来说，未完成接种者的死亡率是每10万人有13.7人；完成接种者的死亡率，则是10万人有1.6人。

麦锡威指出，过去一周，死亡病例并没有显著下降，但即使下来整体病例下降，死亡率是否会随之减少，目前还言之过早。

至于12岁以下儿童冠病病例，截至11月14日，共有1765起。这比前一周共有1667起，有稍微增加。

麦锡威指出，除了年长者，儿童病例也令人关注，这是因为目前12岁以下孩童还未能接种，而要孩童遵守安全管理措施也相对困难。

我国专家团正在完成对5岁至11岁儿童接种辉瑞疫苗事宜的相关建议。麦锡威强调，目前成人应该尽量减少让孩童到拥挤场所，避免让他们参与户外不戴口罩的活动，以减少他们感染冠病风险。

随着我国放宽防疫措施，恢复更多社交和经济活动，冠病病例预计会随之增加，

贸工部长颜金勇今天指出，随着全国疫苗接种和追加剂接种计划进展良好，以及疫苗接种差异化安全管理措施的实施，政府希望重症病例数目可以维持在低水平。

“这样就可避免我国的医院系统和医疗人员承受过重的压力。我们在逐步放宽防疫措施的当儿，会继续调整措施，保护生命的同时，也保护生计。”