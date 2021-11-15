我国冠病疫苗覆盖率世界最高 儿童试打计划即将开始

（早报讯）我国12岁及以上人口当中已有94％接种了疫苗，是世界上疫苗覆盖率最高的国家之一。卫生部长王乙康也透露，儿童冠病疫苗试打计划将开始。

王乙康也是抗疫跨部门工作小组的联合主席。他今天（11月15日）在记者会上指出，我国早前公布的疫苗覆盖率都是以总人口作为计算基数，目前以这个方式表述的覆盖率是85％。

“我接到很多询问，为什么我国的疫苗覆盖率看起来比很多国家报告的数字来得低。原因是许多国家通报的疫苗覆盖率以能够接种疫苗的人群作为计算基数，而我们通报的是总人口当中的接种比率。”

王乙康说，卫生部接下来每天发布的疫情文告将包括以上两种疫苗接种率，以更准确地体现疫苗接种的进度。

王乙康也说，以总人口计，我国未接种疫苗的15％人群当中，1％不在新加坡，9％是12岁以下的儿童，有5％属于选择不接种疫苗。

我国未接种疫苗的60岁以上年长者，今年8月初的总数为17万5000人，上周则是6万4000人。王乙康说，目前未接种的年长者只有6万1000人，这比上周通报的显著减少。“我们会继续努力减少未接种人数，我相信很快这个数字会降到6万以下。”

王乙康也宣布，我国已经和辉瑞签署了新的儿童疫苗供应合约，对方会尽快交货，目前我国的儿童疫苗试打也取得进展。

王乙康透露，竹脚妇幼医院负责试打计划，并将开始招募第一批参与者。“如果你的小孩年龄在5岁至11岁之间，你可以在本周结束前登录竹脚妇幼医院网站和面簿，了解计划的详情以及报名方式。”