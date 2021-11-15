凯德地产与腾飞瑞资宣布合资 将以8.83亿元重新发展科学园通道1号

（早报讯）凯德集团（CapitaLand Group）旗下的凯德地产公司（CapitaLand Development）和腾飞瑞资（Ascendas Reit）将联合重新发展科学园通道1号（1 Science Park Drive），以打造一个生命科学和创新园区，总发展成本8亿8300万元。这是多阶段振兴第一科学园（Science Park I）计划的一部分。

腾飞瑞资将以1亿零300万元的价格，将科学园通道1号（住户原本是TUV SUD PSB）出售给该合资公司。凯德地产公司拥有该合资公司66％的权益，而腾飞瑞资则拥有其余34％的权益。

根据双方在今天（11月15日星期一）闭市后发布的联合文告，这个重新发展，将创造一个世界级的研发和创新中心，具有充满活力的工作—生活—娱乐元素，并支持第一科学园的转型。

科学园通道1号占地3万1856平方公尺，位于第一科学园的黄金位置，就在园区的主要入口处，毗邻肯特岗（Kent Ridge）地铁站。该地块上即将建成的生命科学和创新园区的总建筑面积将达到11万6200平方公尺，包括三栋相互连接的甲级建筑，一栋15层高，另两栋9层高，以及一个带有零售、餐饮和配套设施的活动广场。它将提供11万2500平方公尺的商业园面积和3700平方公尺的零售和餐饮用途。重新发展的科学园通道1号的总容积率为3.6倍，是目前允许的最高总容积率1.2倍的三倍。

科学园通道1号预计将于2025年全面竣工，以满足新经济领域租户的需求，如生物医学、数码和科技，在新加坡更加注重医疗保健、深科技和加速数码转型的情况下，这些领域正在持续扩张。在11万2500平方公尺的商业园面积中，约有8万平方公尺或71％是为生物医学研发活动而设。

腾飞瑞资今天股价闭市报3.10元，涨0.32％。