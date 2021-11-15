车行道动物检测系统范围扩大 保护本地野生动物

（早报讯）国家公园局将扩大“车行道动物检测系统”的试用范围，并从明年开始与新加坡科技设计大学合作展开一项全国调查，以更好地保护本地野生动物及制定更完善的野生动物管理策略。

国家发展部长李智陞今晚（11月15日）在一个线上研讨会致辞时作出以上宣布。根据公园局资料，“车行道动物检测系统”（Roadway Animal Detection System，简称RADS）将扩大到武吉知马射靶场路（Rifle Range Road）的双向车道。

这项2019年起开始在旧汤申路试用的的计划是我国首次在公路上使用这类系统。RADS会利用摄像头捕捉动物的踪迹，一旦发现动物在马路上出现就会亮起指示牌的闪光灯，提醒车主放慢车速，避免撞上动物。

公园局说，过去两年在旧汤申路试用RADS系统几乎可以百分之百探测到动物的存在。由于该路段是单行车道，并且有不少弯道，道路上的车辆行驶速度普遍不快，但仍有一些驾驶者因看见亮起的指示牌闪光灯，而放慢车速。

为了测试系统在不同道路情况下的效率，公园局下来将在射靶场路试用该系统。这段道路位于武吉知马自然保护区公园与即将完成森林修复工程的射靶场自然公园之间。当局观察到有野生动物利用该路段在两个森林区之间穿梭往来。

公园局说：“这将进一步加强我们为野生动物提供安全连通性所作出的努力，例如在射靶场路建设空中绳索桥和地下涵洞。射靶场路的RADS系统将于明年上半年开始开发。”

在我国加强绿化、生物多样性和让公众更接近大自然的努力下，当局观察到公众遇上野生动物的频率在过去几年中有所增加。冠病疫情也让更多公众到访本地不同的公园。

为了更好地了解公众对野生动物的看法，珍古德教育与保育协会新加坡区（Jane Goodall Institute Singapore）会于明年初展开初步调查，了解公众对新加坡灵长类动物和猕猴管理措施的看法。调查结果将有助促成和完善之后由公园局和新加坡科技设计大学（SUTD）李光耀创新城市中心所进行的更广泛和深入的研究。

公园局和新科大也将合作展开另一项调查，希望了解本地公众对野生动物的观念和经验，以及公众与野生动物的相遇可以归类为哪些特征，比如正面还是负面、有意或是无意等，调查范围包括我国所有常见的城市野生动物种类。这项调查将于明年年初开始，2023年中完成。

李智陞说：“我们基于社区和科学的方法来实行野生动物管理。科学帮助我们更好地了解野生动物的行为，并设计更有针对性和更有效的干预措施来保护我们的野生动物。”

珍古德教育与保育协会新加坡区也发文告指出，前年11月推出的教育公众不能喂食长尾猕猴以及如何与它们相处的活动取得不错进展。在过去两年内，协会进行的外展活动覆盖超过2万4000人，也为340人提供防止猴子入侵（monkey guarding）的培训，以及在多个森林区附近摆放防猴垃圾桶。