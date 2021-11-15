两名英勇救人男子获颁“社区援救者奖”

（早报讯）汽车行驶中猛撞隧道墙壁，女司机吓楞呆坐车内，两名好心男子赶在汽车起火狂烧前，及时把女司机救出。两名好心男今午获颁“社区援救者奖”。

《联合晚报》早前报道，这起事故发生在11月2日下午5时左右，地点是在实里达快速公路（SLE）方向的中央快速公路（CTE）隧道。

当时英勇救人的分别是谢永利（28岁，活动策划）和阿兹莉（48岁，物流），他们今天接受本报访问时，分享了当时救人的经过。

谢永利说，当时他正行驶在左边车道，肇事女司机则行驶在他右边，女司机的车子突然打滑撞向右边的隧道墙壁后，又横跨过他前方，猛撞上左边隧道墙壁，车头开始冒起黑烟。

“所幸我当时开得不快，没有撞上她的车子，当下我只想到要赶快帮忙，把车停在距离该车的约50米前方，下车去查看女司机情况，她看起来受到很大惊吓。”

他说，女司机称自己没事，他于是扶着她，让她靠在路边休息，接着拨电给民防和警方，同时招手尝试找人帮忙，然而却没人愿意停下车。

这时开着货车经过的阿兹莉路见状后，立即停下货车，并让女司机在货车里休息，由于担心车子随时会爆炸，他也建议先谢永利先开车离开隧道。

阿兹莉说：“就在我们各自上车要离开隧道时，车子开始爆炸，起火狂烧，整个隧道都是黑烟，若是迟个30秒离开，我们可能都会遭殃。”

民防及时赶到现场后，把女司机送院，也马上把火扑灭。

新加坡民防部队第三分区司令林明辉上校今午在民防部队第三分区，颁发了“社区援救者奖”（Community Lifesaver Award）给谢永利和阿兹莉，表扬他们奋不顾身救人的精神。

谢永利和阿兹莉都说，从没想过救人还会获得表扬，家人也都为他们感到骄傲。“我们并没有多勇敢，我们只是在乎需要帮助的人。”