VTL每日入境人数增至1万 但也得密切留意国外疫情

（早报讯）印度尼西亚等五个国家加入疫苗接种者旅游走廊（VTL）后，每天可入境的VTL旅客将从6000名增至1万名。这等于樟宜机场在疫情前每日接待访客人数的约13％。

交通部长易华仁今天（11月15日）在政府抗疫跨部门工作小组记者会上，针对一些有意通过VTL从美国入境的旅客反映疫苗接种证书不被接受，做出回应。

易华仁说，我国将扩大可获数码认证的美国疫苗接种证书名单，让从美国前来新加坡的旅客更便利。

本月13日，新加坡民航局也已宣布，让从美国来新的旅客可通过其他途径证明自己的疫苗接种状况。

我国新增病例居高，欧盟本月9日将新加坡从安全旅行国家名单移除，丹麦11日也要求新加坡旅客入境后必须隔离至少四天。美国9月27日也提高对新加坡的旅游安全警告级别。

易华仁说，全球冠病疫情仍在变化，因此我国也“必须预见到并接受边境政策可能会随情况改变”。我国也会根据其他国家的情况探讨和调整边境措施。

他也呼吁出国旅游的新加坡人密切留意目的地的最新情况，并掌握最新的公共卫生和边境措施，提前做好应急准备。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财说，各国同样面对尽可能减少反复收紧限制措施的挑战。欧洲国家放宽条例时，许多人认为新加坡也应该效仿，但如今欧洲国家的新增病例又开始攀升，奥地利、丹麦、荷兰等国也再次实施更严格的管制。

黄循财说，面对疫情反复来袭的现实，我国必须根据疫情来袭的情况调整措施，以保护医疗体系。“我们必须不断这么做，直到达到平衡为止。”

“这是世界各国面对的共同挑战。因此我们相信，新加坡接下来最好的应对策略，是有控制、小心、准确地放宽措施。不只对边境措施是如此，在社区里也是这样。”