主办方胜诉 “Kaws：假日”巡回展16日重开

（早报讯）“Kaws：假日”（KAWS:HOLIDAY）新加坡站主办方Allrightsreserved Limited（ARR）今午（11月15日）获法庭撤销禁令，展览明天（16日）起对外开放。

法庭同时下令本地非盈利艺术组织The Ryan Foundation Limited（TRF）承担ARR的诉讼费用，并下令就ARR因禁制令而造成的损失展开聆讯。

国际知名艺术家Kaws创作的标志性巨型充气雕塑“同伴”（Companion），原定于本月14日至21日在滨海湾浮动舞台举行的“Kaws：假日”新加坡站展出，但因ARR被指侵犯知识产权，在公开展出前一天接获临时法庭禁令，禁止展出。巡回展临时喊停，引起多方关注。

ARR今早入禀新加坡法庭申请撤销禁令。法庭聆听ARR律师团队的申辩后，决定撤销早前颁布的临时禁令。

ARR发声明表示：“欢迎新加坡法院的裁决，还本公司一个公道。”

声明也说，曾到访不同国家地区的“Kaws：假日”，就像一扇共融大门，让不同国籍种族的人们看到Kaws的作品，

“当我们在新加坡展览场地滨海湾浮动舞台，被逼把大门关上的一刻，只感到无奈、委屈及伤痛。把沟通大门关上，是本公司甚至全世界都不愿看见的。”

主办方希望让“Kaws：假日”走进新加坡人民的心扉，希望大家能稍稍放下疫情重担，在美丽的海滨放松一下。

指控ARR的TRF创办人兼董事司晏窿则表示会针对裁决上诉，但也对公众能有机会观赏展出感到高兴。

司晏窿在今天傍晚发表的声明中说，法庭禁令是临时的，但已引起大家对知识产权的关注，他已通知法庭对于公众能有机会观赏展出感到高兴。声明也说，TRF已把ARR上个星期六接获禁令后藐视法庭继续展出的行为提呈高庭，TRF将提交更多法庭文件。司晏窿说：“今天的审理揭露了更多违法保密信息的内容，我们将在适当的时候提出诉讼。”

TRF董事陈志鸣也说：“这是一场为所有工作点子和概念被盗取或在未经同意下被使用的自由工作者及创意工作者斗争的冗长案件。”

“Kaws：假日”将于明天重新开放，入场免费。